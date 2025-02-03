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Трамп поможет Киеву в обмен на металлы
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить доступ к украинским месторождениям в обмен на военную поддержку и пообещал закончить «нелепую войну»
Трамп поможет Киеву в обмен на металлы
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
3 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Украиной соглашение о доступе к редкоземельным металлам в обмен на продолжение американской военной помощи, передает AP.

«Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они обеспечат то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими ресурсами», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, жалуясь на то, что США направили Украине больше военной и экономической помощи, чем европейские партнеры.

«Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них отличные редкоземельные металлы. И я хочу гарантий по ним, они готовы это сделать», — добавил он.

Трамп, ранее обещавший быстро закончить войну, заявил, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются: «Мы достигли большого прогресса по России и Украине. Посмотрим, что будет. Мы остановим эту нелепую войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил Associated Press, что любые переговоры между США и Россией без участия его страны неприемлемы: «У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех».

По его словам, его команда поддерживает контакты с администрацией Трампа, но эти обсуждения находятся на «общем уровне». Он рассчитывает, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки более детальных договоренностей. «Нам нужно больше работать над этим», — отметил Зеленский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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