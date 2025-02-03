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Трамп не верит в прочность перемирия в Газе
Накануне встречи с Нетаньяху в Белом доме президент США заявил, что «не может гарантировать» сохранение хрупкого мира
Трамп не верит в прочность перемирия в Газе
Дональд Трамп / Фото: AP / Others
3 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать сохранение хрупкого перемирия в осажденном секторе Газа. Его слова прозвучали за день до встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Я видел, как людей жестоко убивали. Никто никогда не видел ничего подобного. Нет, у меня нет гарантий, что мир сохранится», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Встреча с Нетаньяху во вторник станет первым официальным визитом иностранного лидера в Белый дом с момента вступления Трампа в должность в прошлом месяце. Перед отъездом в США Нетаньяху отложил отправку своей переговорной группы в Катар для обсуждения второй фазы соглашения о перемирии в Газе до встречи с Трампом.

Первая фаза соглашения включает шестинедельное перемирие, во время которого Израиль и ХАМАС обмениваются пленными, а израильские силы выводятся из населенных районов Газы. За время военной кампании Израиля в секторе погибло более 47 000 палестинцев, территория лежит в руинах, население массово перемещено и испытывает острую нехватку гуманитарной помощи.

На вопрос о возможной поддержке аннексии Израилем оккупированного Западного берега Трамп уклонился от прямого ответа: «Я не буду об этом говорить. Это, конечно, маленькая страна с точки зрения территории... На самом деле это довольно маленький клочок земли, но что они смогли сделать — просто невероятно».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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