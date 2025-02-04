Кто стоит за повреждениями кабелей в Балтийском море?

НАТО усиливает меры безопасности в Балтике после серии инцидентов с подводными кабелями. За последние 15 месяцев там зафиксировано не менее 11 повреждений. Подводные коммуникации Балтики объединяют энергетические и телекоммуникационные сети девяти стран. Давайте разбираться, есть ли связь с гибридными угрозами со стороны России?