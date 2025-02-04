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Япония протянет руку Газе
Премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что его страна готова предоставить медицинскую и образовательную помощь палестинцам, пострадавшим от израильской агрессии
Япония протянет руку Газе
Фото: AP / Others
4 февраля 2025 г.

Япония рассматривает возможность оказания медицинской помощи раненым и больным палестинцам из сектора Газа, включая их лечение в японских клиниках, заявил премьер-министр Сигэру Исиба.

«Мы рассматриваем варианты, как принять в Японии людей, пострадавших в Газе», — сообщил Исиба на парламентском заседании, передает Kyodo News.

Кроме того, Токио планирует запустить специальную программу для палестинских студентов, чтобы они могли учиться в японских университетах.

Ранее во время визита в Малайзию Исиба пообещал содействовать развитию Палестины. В ответ малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим объявил о создании совместного фонда с Японией для восстановления разрушенных израильскими ударами больниц, школ и мечетей в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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