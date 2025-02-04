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Турция приютит изгнанных палестинцев из Газы
Анкара примет 15 палестинских заключенных, освобожденных Израилем под условие пожизненного изгнания с родины
Турция приютит изгнанных палестинцев из Газы
Палестинцы проходят через долину Газа в районе Нусейрат по улице аль-Рашид, где продолжаются израильские атаки, 3 февраля 2025 года. Перемещенные палестинцы возвращаются на свои земли с юга на север / Фото: Reuters / Others
4 февраля 2025 г.

Турция готовится принять группу палестинцев, которых Израиль освободил из тюрем при условии, что они никогда не вернутся на родину. По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Национальная разведывательная организация (MİT) организует перевозку первой группы из 15 палестинцев через территорию Египта.

Власти Турции подчеркнули, что уже подготовили все необходимые условия для обеспечения мирной и безопасной жизни палестинцев в стране. Это решение принято в рамках поддержки соглашения о прекращении огня и отражает приверженность Турции миссии по поддержке палестинского народа.

За время израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 погибло 47,5 тыс. человек, более 100 тыс. получили ранения. Помимо тысяч палестинцев, уже находившихся в израильских тюрьмах, во время конфликта были задержаны еще 15 тыс. жителей Газы по различным причинам.

Согласно условиям соглашения о прекращении огня, Израиль настоял на том, чтобы некоторые освобожденные заключенные с пожизненными сроками были высланы из Палестины без права возвращения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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