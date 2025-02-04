Китай объявил о введении ответных пошлин на американский импорт, включая уголь и сжиженный природный газ, в ответ на меры администрации президента США Дональда Трампа против китайских товаров.

С понедельника правительство КНР введет 15-процентные пошлины на американский уголь и СПГ. Кроме того, 10-процентные тарифы будут наложены на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы.

Пекин заявил, что действия Трампа «серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации» и планирует подать юридическую жалобу в ВТО. Однако система разрешения споров ВТО парализована с 2019 года, когда первая администрация Трампа заблокировала назначение судей.

Торговая палата США предупредила, что пошлины «только повысят цены для американских семей и нарушат цепочки поставок». Многие китайские товары уже облагались импортными пошлинами, введенными в первый срок Трампа.

Примечательно, что накануне США достигли соглашений с Канадой и Мексикой об отсрочке потенциально разрушительных тарифов на месяц после заключения сделок по безопасности границ.