Концепция «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего». Такую параллель Сергей Лавров провел в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», — написал он.

По мнению Лаврова, такая позиция игнорирует международно-правовые обязательства США по уставу ООН. Министр согласился с экспертами, что возврата к прежнему миропорядку уже не будет из-за необратимых демографических, экономических и геополитических изменений.

Глава МИД России считает, что США могли бы стать «одним из ответственных центров силы» наряду с Россией, Китаем и другими державами в формирующемся многополярном мире. Однако пока новая администрация будет «ковбойскими наскоками» проверять, насколько существующая система может подстроиться под американские интересы.

Лавров выразил уверенность, что администрация Трампа скоро осознает, что международная реальность сложнее той картины мира, которую можно рисовать для внутренней аудитории и покорных союзников. До этого момента Россия продолжит работу по адаптации международных отношений к реалиям многополярности в рамках устава ООН.

Напомним, ранее Трамп анонсировал запланированные встречи и переговоры с Украиной, Россией и «различными сторонами».