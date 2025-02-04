ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лавров сравнил лозунг Трампа с гитлеровским
Глава МИД России увидел в «Америка прежде всего» отголоски нацистской риторики и предрек США неизбежное принятие многополярного мира
Лавров сравнил лозунг Трампа с гитлеровским
Сергей Лавров / Фото: Reuters / Others
4 февраля 2025 г.

Концепция «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего». Такую параллель Сергей Лавров провел в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», — написал он.

По мнению Лаврова, такая позиция игнорирует международно-правовые обязательства США по уставу ООН. Министр согласился с экспертами, что возврата к прежнему миропорядку уже не будет из-за необратимых демографических, экономических и геополитических изменений.

Глава МИД России считает, что США могли бы стать «одним из ответственных центров силы» наряду с Россией, Китаем и другими державами в формирующемся многополярном мире. Однако пока новая администрация будет «ковбойскими наскоками» проверять, насколько существующая система может подстроиться под американские интересы.

Лавров выразил уверенность, что администрация Трампа скоро осознает, что международная реальность сложнее той картины мира, которую можно рисовать для внутренней аудитории и покорных союзников. До этого момента Россия продолжит работу по адаптации международных отношений к реалиям многополярности в рамках устава ООН.

Напомним, ранее Трамп анонсировал запланированные встречи и переговоры с Украиной, Россией и «различными сторонами».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us