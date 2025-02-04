Первая баллистическая ракета TAYFUN успешно прошла испытания в Турции

Баллистическая ракета TAYFUN, разработанная компанией Roketsan, в ходе испытательного пуска успешно поразила цель на морской поверхности. В целях конфиденциальности данные о том, сколько километров преодолел TAYFUN не разглашаются. По данным компании Roketsan, уже начались работы по серийному производству TAYFUN. Ранее президент Турции сообщил, что Турция работает над баллистическими ракетами дальностью 2000 и более км.