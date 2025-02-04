ПОЛИТИКА
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Израиль уничтожает на Западном берегу дома палестинцев и инфраструктуру
За две недели военной операции Израиль уничтожил на оккупированном Западном берегу десятки домов, значительные повреждения получила инфраструктура в лагере для беженцев Дженин и его окрестностях. По словам губернатора Дженина, власти Израиля стремятся сделать лагерь палестинских беженцев непригодным для жизни. С начала операции Израиль убил как минимум 28 палестинцев.
Израиль уничтожает на Западном берегу дома палестинцев и инфраструктуру / Others
4 февраля 2025 г.
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