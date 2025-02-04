Израиль уничтожает на Западном берегу дома палестинцев и инфраструктуру

За две недели военной операции Израиль уничтожил на оккупированном Западном берегу десятки домов, значительные повреждения получила инфраструктура в лагере для беженцев Дженин и его окрестностях. По словам губернатора Дженина, власти Израиля стремятся сделать лагерь палестинских беженцев непригодным для жизни. С начала операции Израиль убил как минимум 28 палестинцев.