ПОЛИТИКА
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Редкие минералы в обмен на помощь Украине
Президент США Дональд Трамп потребует от Украины редкоземельные минералы в качестве оплаты за финансовую поддержку Киева в борьбе против российской агрессии. В Украине действительно есть месторождения урана, лития и титана, хотя ни одно из них не входит в крупнейшие в мире по объему, к тому же у США есть свои собственные неиспользованные запасы этих минералов.
Редкие минералы в обмен на помощь Украине / Others
4 февраля 2025 г.
Истории
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