Редкие минералы в обмен на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп потребует от Украины редкоземельные минералы в качестве оплаты за финансовую поддержку Киева в борьбе против российской агрессии. В Украине действительно есть месторождения урана, лития и титана, хотя ни одно из них не входит в крупнейшие в мире по объему, к тому же у США есть свои собственные неиспользованные запасы этих минералов.