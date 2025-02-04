Министерство внутренних дел Восточной Ливии ввело новые ограничения на рэп-музыку, потребовав от исполнителей получать официальное разрешение перед выступлениями или публикацией песен.

В заявлении ведомства говорится, что «распространение рэп-композиций, содержащих непристойные выражения», противоречит моральным нормам ливийского общества. Власти также обвинили жанр в «эксплуатации несовершеннолетних» и пропаганде правонарушений, включая подталкивание детей к проституции, суициду и бунту против семьи и общества.

Согласно постановлению, теперь запрещены любые театральные, музыкальные, танцевальные или певческие выступления без согласования с Министерством культуры и другими госорганами. Ливийские власти заявляют, что решение соответствует законодательству страны. Конституция Ливии гарантирует свободу выражения мнений, но с оговоркой, что она «не должна противоречить исламским ценностям и нормам общественной морали».

Рэп-музыка сыграла важную роль в Ливии во время революции 2011 года, приведшей к свержению Муаммара Каддафи. Музыкальный жанр стал инструментом мобилизации молодежи и выражения политического протеста.

Однако с тех пор музыкальный жанр в стране испытывал многочисленные ограничения. Один из известных ливийских исполнителей, Youssef Ramadan Said (MC Swat), в 2017 году был вынужден покинуть страну из-за преследований со стороны властей Восточной Ливии. Артиста неоднократно задерживали, проводили обыски в его доме, а его деятельность подвергалась жесткой цензуре.

«Каждый день я мечтаю, чтобы ситуация в Ливии нормализовалась и я смог вернуться домой, к родителям», — говорил он в интервью Middle East Eye.

Новое ограничение продолжает серию запретов, введенных правительством Восточной Ливии. Ранее власти отменили празднование Нового года, заявив, что оно противоречит нормам шариата.