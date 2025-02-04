ПОЛИТИКА
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Зачем Трамп снял санкции с поселенцев?
Дональд Трамп едва вступил в должность, но уже поспешил поддержать Израиль. Одним из первых своих решений Трамп снял санкции против незаконных израильских поселенцев. Это решение вызвало ликование ультраправых в Израиле. Радикальные министры кабинета Нетаньяху рассчитывают, что следующим шагом Трамп одобрит израильские планы аннексировать весь Западный берег. Почему Трамп снял санкции с поселенцев — разбирался TRT на русском.
Зачем Трамп снял санкции с поселенцев? / Others
4 февраля 2025 г.
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