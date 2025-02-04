Российские военные нанесли ракетный удар по центру города Изюм в Украине. Погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, были разрушены административные здания, повреждена жилая пятиэтажка, и по меньшей мере один человек остается под завалами.

Среди раненых — 15-летняя девочка с осколочными ранениями. Трое пострадавших находятся в операционной.

Мэр Изюма Валерий Марченко уточнил, что ракета попала в здание, где работали налоговая, соцзащита и казначейство. По его словам, среди погибших – гражданские, вероятно, находившиеся у паспортного стола. Он отметил, что это первый обстрел города за последние три месяца.