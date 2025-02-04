Эмоциональная встреча братьев-близнецов аль-Атуот в Газе стала символом палестинской стойкости после 15 месяцев войны, разрушений и разлуки.

Видео, где Ибрагим и Махмуд со слезами на глазах бросаются в объятия друг другу на фоне толпы людей, возвращающихся домой, облетело весь мир. Однако за радостью их встречи скрывались утраты и пережитые лишения.

«Я не хотел его отпускать. Как будто душа вернулась в грудь, сердце снова стало биться», — рассказал 30-летний Махмуд.

Братья из Джебалии были разлучены в начале израильского вторжения в Газу. Джебалия, расположенная на севере сектора, одной из первых приняла на себя удар израильской агрессии. В результате действий Израиля в Газе погибли более 47 тыс. палестинцев, большая часть эксклава была разрушена.

Когда Израиль приказал жителям покинуть север сектора, Ибрагим был вынужден уйти на юг, а Махмуд остался. Вернуться северянам было запрещено вплоть до прошлой недели, когда в рамках соглашения о перемирии и обмене заложниками движение внутри анклава вновь стало возможным.

Поздней ночью Ибрагим узнал, что может вернуться в Джебалию, и тут же позвонил брату. Махмуд немедленно оделся и побежал к главной дороге, надеясь увидеть его среди сотен возвращающихся.

«Я простоял шесть часов, всматриваясь в лица: где Ибрагим? Где Ибрагим?» — вспоминает он.

Путники сначала путали его с братом, а потом говорили подождать — Ибрагим шел медленно, ведь с ним были шестеро маленьких дочерей.

«И вдруг я услышал: 'Махмуд!' Я не мог поверить, побежал к нему, и мы обнялись», — рассказал он.

«Мы дома, но его больше нет»

После долгожданного воссоединения братья ежедневно приходят на развалины своего дома, разрушенного израильским авианалетом в ноябре 2023 года. Тогда погибла одна из дочерей Ибрагима, а другая получила тяжелые ранения.

Ибрагим не хотел уходить из Джебалии, но когда израильские войска подошли к больнице в Индонезийском госпитале, Красный Полумесяц эвакуировал его семью на юг, где было больше медицинских ресурсов.

На юге семья жила в нищете, без дома и имущества, а связи с севером не было почти четыре месяца.

«Я был опустошен настолько, что похудел», — признается Махмуд.

Теперь, сидя у костра на руинах родного дома, братья готовят хлеб на металлическом листе. Их дети с восторгом наблюдают за этим моментом, не веря до конца, что отец и дядя снова вместе спустя 15 месяцев израильских налетов.