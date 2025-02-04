ФБР официально перешла на сторону Илона Маска, ставшего на прошлой неделе главой Департамента правительственной эффективности (DOGE). Миллиардер начал активно сокращать федеральное правительство США, чем нажил себе врагов и критиков.

DOGE — инициатива миллиардера по урезанию госрасходов и сокращению числа чиновников. Критики считают, что он использует ее для атаки на госагентства, противоречащие политике Трампа.

Однако отныне критиковать Маска как чиновника больше нельзя. Исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Эдвард Мартин, назначенный Трампом, пообещал разобраться с каждым, кто мешает работе Маска.

По словам Мартина, чиновники Госдепартамента пытались помешать представителям Маска получить доступ к секретным данным.

«Наше предварительное расследование показывает, что отдельные лица или группы нарушили закон, целенаправленно препятствуя работе сотрудников DOGE», — заявил Мартин.

ФБР и другие правоохранительные органы готовы действовать быстро, добавил он. Ранее Мартин направил Маску письмо с просьбой предоставить информацию о тех, кто угрожал или мешал его сотрудникам. Маск поблагодарил прокурора в соцсети X.

Конкретные подозреваемые и возможные обвинения пока не названы, но сам факт публичного заявления о расследовании может охладить пыл противников Маска.

Сопротивление DOGE уже привело к отставкам. Двух главных сотрудников службы безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) уволили после того, как они пытались не допустить представителей DOGE в защищенные зоны здания. Их отстранили при поддержке Службы маршалов США.

The New York Times также сообщила, что чиновник Минфина пытался заблокировать доступ DOGE к системе платежей.

Маск, владелец X, Tesla и SpaceX, планирует масштабное сокращение федерального правительства. Он уже предложил чиновникам добровольно покинуть свои посты.

Мартин ранее закрыл все уголовные дела, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и открыто поддерживает Трампа, что нетипично для федеральных прокуроров.