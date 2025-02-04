Президент США Дональд Трамп намерен прекратить участие США в Совете ООН по правам человека и окончательно заблокировать финансирование ближневосточного агентства для помощи палестинцам (БАПОР).

Этот шаг совпадает с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который давно настроен против агентства. Нетаньяху обвинил ООН в антиизраильской деятельности и связях с ХАМАС. Однако ни Нетаньяху, ни его многочисленные министры не предоставили каких-либо доказательств связей ООН и палестинского движения.

Израильский посол в ООН Дани Данон приветствовал решение Трампа, заявив, что БАПОР давно утратило статус независимой гуманитарной структуры и «фактически контролируется ХАМАС».

В ООН отвергли эти обвинения, назвав их частью «кампании дезинформации» Израиля. Глава БАПОР Филиппе Лаззерини утверждает, что агентство стало мишенью политических атак со стороны Нетаньяху и его окружения.

ООН продолжает расследование деятельности своих сотрудников в Газе, но требует от Израиля предоставить доказательства, которые за год так и не были предъявлены.

Решение о выходе США из Совета по правам человека также не стало неожиданностью. В 2018 году Трамп уже покидал этот орган ООН, заявляя о его «хронической предвзятости против Израиля».

При администрации Джо Байдена США вернулись в организацию, восстановив свой статус крупнейшего донора. Между тем Совет планирует рассмотреть ситуацию с правами человека в самих США в этом году — деятельность Трампа уже вызвала массу нареканий со стороны правозащитников, отмечающих, что высылка нелегальных иммигрантов проводится с многочисленными нарушениями.

Последствия прекращения финансирования БАПОР могут быть значительными. США были крупнейшим донором агентства, ежегодно выделяя $300–400 млн.

Однако в январе 2024 года Байден уже приостановил выплаты после бездоказательных обвинений Израиля в том, что часть сотрудников агентства якобы была завербована ХАМАС.