Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом шансы Сирии вернуть Голанские высоты становятся минимальными. Возможность этого практически нулевая, констатировал Лавров.

Министр отметил: Израиль намерен не только выселить палестинцев из Газы, но и установить полный контроль над северо-западным берегом реки Иордан, закрепиться на ливанской территории и окончательно сохранить за собой сирийские Голанские высоты.

По его словам, такая политика уничтожает перспективы арабо-израильского мирного урегулирования. Россия таким образом раскрыла планы Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа по оккупации палестинских и ливанских земель.

В свой первый президентский срок Трамп признал оккупированные Голаны территорией Израиля, назвав этот шаг «историческим». Сирия и большая часть мирового сообщества резко осудили это решение, охарактеризовав его как безответственное и незаконное. Генассамблея ООН также не поддержала США и Израиль в их попытке легитимизировать оккупацию сирийской территории.

Израиль захватил большую часть Голанских высот в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексировал их в 1981 году, но мировое сообщество, включая ООН, по-прежнему считает их сирийскими.

После свержения президента Башара Асада Израиль начал постепенно усиливать свое военное присутствие в этом регионе. В декабре 2024 года израильские военные ввели войска в сирийскую буферную зону, воспользовавшись сумятицей после свержения режима Башара Асада.

15 декабря израильские СМИ сообщили, что правительство Израиля одобрило план расширения поселений на оккупированных Голанах. Однако новый президент Сирии Ахмед аш-Шара обвинил Израиль в эскалации конфликта и призвал международное сообщество осудить действия Тель-Авива.

Несмотря на эти заявления, аналитики считают, что с возвращением Трампа в Белый дом давление международного сообщества на Израиль по вопросу Голанских высот ослабнет, а любые дипломатические попытки вернуть эту территорию Сирии окажутся безрезультатными.