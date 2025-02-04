ПОЛИТИКА
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Турция: Нетаньяху готовит новый геноцид
Глава МИД Турции после встречи с ХАМАС заявил, что мир обеспокоен планами Израиля после освобождения заложников
Турция: Нетаньяху готовит новый геноцид
Хакан Фидан и Бадр Абдельатти / Фото: AA / Others
4 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность возможными действиями правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после освобождения израильских заложников.

«В воскресенье я встречался в Дохе с членами Политбюро ХАМАС. У ХАМАС нет колебаний в выполнении условий соглашения о прекращении огня. Однако в мире возникают вопросы о том, как правительство Нетаньяху будет себя вести после освобождения израильских заложников», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Бадром Абдельатти в Анкаре.

Глава турецкого МИД призвал международное сообщество занять единую позицию и не позволить Нетаньяху возобновить «геноцид» ради политической выгоды.

Министр также выразил решительное несогласие с любыми попытками выселения палестинцев с их родины, ссылаясь на предложение президента США Трампа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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