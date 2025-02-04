Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал идею президента США Дональда Трампа, предполагающую предоставление американской помощи Украине в обмен на ее природные ресурсы. Об этом сообщает Tagesschau.

Шольц заявил, что использование ресурсов Украины для обороны страны было бы «эгоистичным и эгоцентричным». По его мнению, эти ресурсы должны пойти на восстановление после войны.

«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», — сказал канцлер.

Источник Financial Times из окружения президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что предложение Трампа похоже на положения «плана победы», который президент Украины представил осенью. В нем Киев предложил особые условия сотрудничества по ключевым природным ресурсам.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — сообщил собеседник издания.

В ноябре Financial Times писала, что Украина разрабатывала «план победы», учитывая возможность возвращения Трампа в Белый дом. В документе содержались два предложения специально для него. Первое — замена части американских военных в Европе украинскими после окончания войны. Второе — предоставление западным партнерам доступа к важнейшим природным ресурсам.

Эти предложения Зеленский представил Трампу на встрече в сентябре в Нью-Йорке. По данным FT, экс-президента США они заинтересовали.

3 февраля Трамп заявил, что намерен заключить с Украиной соглашение, предусматривающее американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. Подробности он не уточнил.