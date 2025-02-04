Киев не исключает возможность проведения президентских и парламентских выборов до конца 2025 года, если новая администрация США инициирует этот вопрос. Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в эфире телеканала «Суспiльне».

Она подчеркнула, что пока тема выборов с новой администрацией не обсуждалась.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023–2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — отметила дипломат.

Маркарова также сообщила, что посольство Украины в США работает над организацией встреч украинских и американских представителей.

Ранее спецпосланник президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог заявлял, что Вашингтон хотел бы увидеть выборы в Украине до конца 2025 года, особенно если Киев и Москва достигнут перемирия.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы состоятся, как только будет отменено военное положение. До этого действующая власть, согласно Конституции, остается легитимной.

«Если нам удастся [достичь — ред.] окончания горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, то после этого, в принципе, можно думать о том, чтобы отменить военное положение в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дело уже за парламентом, который поддержит ту или иную дату выборов. Я имею в виду, что после того, как закончится военное положение, ждать годами до выборов не нужно», — отметил президент.