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Штайнмайер посетит Турцию
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Штайнмайер посетит Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: AA
4 февраля 2025 г.

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун объявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завтра посетит Анкару и проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита стороны рассмотрят весь спектр турецко-германских отношений, уделяя особое внимание вопросам оборонного сотрудничества. Одним из пунктов повестки станет положение турецкой общины в Германии.

Ожидается, что лидеры также обменяются мнениями по поводу отношений Турции с ЕС и актуальных региональных вопросов. Турецкая сторона рассчитывает, что визит Штайнмайера поспособствует дальнейшему укреплению исторически прочных связей между двумя странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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