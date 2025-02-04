Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун объявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завтра посетит Анкару и проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита стороны рассмотрят весь спектр турецко-германских отношений, уделяя особое внимание вопросам оборонного сотрудничества. Одним из пунктов повестки станет положение турецкой общины в Германии.

Ожидается, что лидеры также обменяются мнениями по поводу отношений Турции с ЕС и актуальных региональных вопросов. Турецкая сторона рассчитывает, что визит Штайнмайера поспособствует дальнейшему укреплению исторически прочных связей между двумя странами.