Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара выступили на совместной пресс-конференции в Президентском комплексе в Анкаре. Лидеры обсудили будущее Сирии, борьбу с терроризмом и развитие двусторонних отношений.

Эрдоган подчеркнул, что «основой политики Турции в отношении Сирии всегда было сохранение ее территориальной целостности и единства». Он отметил, что вместе с Ахмедом аш-Шара рассмотрел «совместные шаги для обеспечения безопасности и экономической стабильности».

Президент Турции выразил готовность оказать Дамаску поддержку в борьбе с терроризмом, включая ДАЕШ и PKK, и подчеркнул важность международной помощи для восстановления страны:

«Мы готовы поддержать восстановление разрушенных городов Сирии. По мере ускорения экономического развития увеличится и темп добровольного возвращения».

По словам президента, Турция намерена развивать сотрудничество с Сирией в сферах торговли, авиации, энергетики, здравоохранения и образования. Турецкий лидер также призвал арабские и исламские страны поддержать новое руководство и народ Сирии.

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара поблагодарил Турцию за помощь и заявил: «Сирийский народ всегда будет помнить поддержку Турции».

Он также пригласил Эрдогана посетить Сирию в ближайшее время.

Говоря о ситуации на северо-востоке Сирии, аш-Шара отметил, что его правительство «разделяет озабоченность Турции» и «полностью согласно с Анкарой в вопросах региональной безопасности».

Кроме того, он подчеркнул важность развития торговых связей с Турцией: «Мы хотим превратить наши отношения с Турцией в глубокое стратегическое сотрудничество».

Сирийский лидер также затронул вопрос важности международного давления на Израиль.

«Необходимо усилить давление на Израиль и добиться возвращения к границам 1967 года», — подчеркнул аш-Шара.