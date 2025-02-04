Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном получении США редкоземельных металлов в обмен на помощь Украине. Выступая на совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве, он заявил, что Украина открыта к инвестициям в добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский напомнил, что вопрос полезных ископаемых был частью «плана победы», представленного украинскими властями в сентябре 2024 года.

«У нас их (полезных ископаемых) достаточно. Вы видите, что Россия еще в 2014 году оккупировала наши земли. Частично там были большие объемы наших полезных ископаемых. Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад. Своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре [2024 года], когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке», — заявил он.

Зеленский отметил, что Украина готова привлекать американские компании, чтобы избежать контроля над месторождениями со стороны России и ее союзников.

«Если это будет все под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании», — сказал Зеленский, приведя в пример Иран и КНДР.

Кроме того, президент Украины сообщил о первых контактах своей команды с представителями новой администрации США. По его словам, глава офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем. Также 3 февраля украинская сторона контактировала со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом.