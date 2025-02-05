Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что слова президента США Дональда Трампа о планах взять под контроль сектор Газа являются «смехотворными» и «абсурдными» и могут спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке.

«Заявления Трампа о его желании контролировать Газу абсурдны и способны поджечь регион», — цитирует слова Абу Зухри агентство Reuters.

Трамп объявил о своем неожиданном плане на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявив, что США возьмут под контроль разрушенный эксклав и проведут его экономическое преобразование после переселения палестинцев.

Саудовская Аравия выступила против переселения палестинцев и повторила, что не нормализует отношения с Израилем без создания независимого Палестинского государства.

Ранее Трамп предложил переселить более 2 миллионов жителей Газы в соседние страны, назвав территорию «зоной сноса» и заявив, что ее необходимо полностью перестроить после войны Израиля и ХАМАС.

По оценке ООН, одна только очистка разрушенных кварталов займет 21 год и потребует около $1,2 млрд.