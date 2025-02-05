ПОЛИТИКА
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Трамп решил уничтожить экономику Ирана
Глава Белого дома поручил оказать максимальное давление на Тегеран, однако отметил, что готов встретиться с Пезешкианом
Трамп решил уничтожить экономику Ирана
фото: Reuters / Reuters
5 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп назначил Иран врагом №1: политик приказал вновь активизировать политику «максимального давления» на Тегеран. Трамп поставил цель — сократить иранский нефтяной экспорт до нуля и предотвратить получение ядерного оружия.

Перед встречей с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп подписал меморандум, возвращающий жесткий подход США к Ирану. Аналогичный подход был и в его первый президентский срок.

Подписывая документ, Трамп отметил его жесткость и признался, что сомневался в необходимости этого шага. Однако он подчеркнул, что открыт к переговорам с иранским руководством и готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«С моей стороны все просто: Иран не должен иметь ядерного оружия», — заявил Трамп.

На вопрос о том, насколько близко Тегеран подошел к созданию бомбы, он ответил: «Слишком близко».

Трамп обвинил президента Джо Байдена в недостаточно жестком соблюдении санкций против иранского нефтяного экспорта. Это, по его мнению, позволило Тегерану финансировать ядерные разработки и поддерживать вооруженные группировки на Ближнем Востоке.

По данным МАГАТЭ, Иран ускорил обогащение урана до 60%, что близко к оружейному уровню. Тегеран же отрицает стремление к созданию ядерного арсенала.

В первый срок Трамп уже снижал нефтяные поставки Ирана до исторического минимума, но при Байдене они вновь выросли, достигнув $53 млрд в 2023 году. Международное энергетическое агентство считает, что Саудовская Аравия и ОАЭ смогут компенсировать возможные потери поставок из Ирана.

Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, обходя санкции США через расчеты в юанях и сеть посредников. Аналитики прогнозируют, что Трамп может использовать закон SHIP 2024 года, вводя санкции против иностранных портов и НПЗ, перерабатывающих иранскую нефть.

Эти меры доказали свою эффективность. Так, после того, как США в начале января ввели санкции против российских танкеров, порты КНР и Индии отказались принимать суда, попавшие под ограничения.

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