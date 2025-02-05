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Как Пекин отомстил Трампу?
В ответ на торговые тарифы США Китай ударил по главным производителям чипов — Google, Nvidia и Intel
Как Пекин отомстил Трампу?
фото: Reuters / Reuters
5 февраля 2025 г.

Китай сделал свой ответный ход в торговой войне с США. 4 февраля Пекин возобновил антимонопольные расследования против главных американских производителей чипов Google и Nvidia. Теперь КНР рассматривает возможность расследования против Intel. Это часть усилий для давления на США в переговорах с Дональдом Трампом, пишет Financial Times (FT).

Расследования в отношении Google сосредоточатся на доминировании операционной системы Android и возможном ущербе китайским производителям смартфонов, таким как Oppo и Xiaomi, уточняет газета.

В декабре Пекин начал аналогичное расследование против Nvidia. Источники не уточнили, что именно будет проверяться в случае с Intel. Все зависит от отношений между США и Китаем, отметили собеседники FT.

Эксперты считают, что эти расследования — ответ Китая на новые тарифы Трампа. Помимо этого КНР ввела ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов — они необходимы для создания электромобилей (той же Tesla) или мобильных устройств. Китай остается крупнейшим в мире производителей редкоземельных металлов, контролируя более 60% рынка.

Расследования против крупнейших американских компаний только усилят напряженность между Китаем и США, но вряд ли заставят Трампа передумать, отмечает издание.

Google, например, подверглась проверке, начатой еще в 2019 году, но возобновленной только в декабре. Это совпало со вступлением Трампа в должность.

Перед запуском расследования китайские регуляторы посетили офис Google в Пекине и потребовали информацию. Это случилось еще до того, как Трамп стал президентом, подчеркивает газета.

Органы Китая начали проверку Nvidia. Противостояние с КНР стало неожиданным для компании, отмечает издание. Антимонопольные расследования могут привести к штрафам или ограничению доступа на китайский рынок. Китай — главный рынок для Nvidia и Intel, обогнавший США. В 2024 году Intel заработала $15,5 млрд в Китае. Это 29% ее мирового дохода.

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