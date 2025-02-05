Китай выступил против принудительного выселения жителей Газы по плану Дональда Трампа. Пекин настаивает на политическом урегулировании конфликта на основе принципа двух государств, заявил 5 февраля официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.

«Китай против принудительного переселения из Газы», — подчеркнул Линь.

Он призвал все стороны, включая ХАМАС и Тель-Авив, рассматривать прекращение огня и послевоенное управление как возможность вернуть палестинский вопрос в русло мирного урегулирования. Китай выступает за создание палестинского государства, подчеркнул дипломат.

Его слова прозвучали на фоне заявления Трампа о необходимости выселить палестинцев в другие страны Ближнего Востока, включая Египет и Иорданию.

Выступая в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп озвучил свою концепцию: долгосрочный контроль США над Газой, ее восстановление и превращение в «ближневосточную Ривьеру». Но все это без палестинцев — их США выселят в другие страны. По сути дела, Трамп просто хочет отнять эти земли.

«Почему они (палестинцы) должны возвращаться? Это место — ад», — заявил Трамп.

Он предложил построить «красивые новые города» в Иордании, Египте или других странах. На вопрос, сколько палестинцев он планирует переселить, Трамп ответил: «Всех. Это примерно 1,7–1,8 миллиона человек».

Однако его данные были неточны — население Газы превышает 2 млн. Но его посыл был ясен: США возьмут Газу под контроль, а ее нынешние жители должны уехать.

Нетаньяху не возражал. Он назвал Трампа «лучшим другом Израиля» и похвалил его «нестандартное мышление».

Международная реакция была предельно острой. Саудовская Аравия вновь заявила о поддержке палестинской государственности. Австралия также отвергла инициативу Трампа. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи назвал слова президента «безумием».

ХАМАС также осудил этот план, назвав его «рецептом хаоса». Тем временем, несмотря на разрушения, сотни тысяч палестинцев уже вернулись в северную часть Газы, пытаясь возродить свою жизнь.