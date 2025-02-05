ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль превратил Дженин в Газу
Лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу полностью разрушен
Израиль превратил Дженин в Газу
фото: АА / Photo: AA
5 февраля 2025 г.

Израильская армия превратила лагерь беженцев в Дженине в руины. Разрушены целые кварталы, улицы завалены обломками, жители бегут в соседние деревни. Глава города называет это худшей катастрофой за 20 лет.

Операция началась две недели назад. Израиль утверждает, что якобы борется с группировками, связанными с Ираном. Однако никаких доказательств тому Тель-Авив так и не привел. Жертвами ударов стали более 30 человек, в основном женщины и дети.

Дроны с громкоговорителями ежедневно требуют от палестинцев покинуть дома. Тысячи ушли, не успев взять вещи.

В выходные военные подорвали еще несколько зданий.

Израильские танки и бульдозеры снесли дороги и разрушили подчистую всю его улицу. По словам местных жителей, лагерь полностью обезлюдел.

С холмов вокруг лагеря видно только дым и сожженные дома. По данным ООН, из 3490 семей остались около 100 человек. Организация предупреждает: разрушения в Дженине подрывают шаткое перемирие в Газе и грозят новой эскалацией.

Израиль же расширяет зачистки. Армия проводит кровавые рейды в Тубасе и Тулькарме. В ходе операции уже уничтожены 23 здания, при этом Израиль не проверяет, есть ли в доме люди — и иногда подрывает здания прямо с жителями внутри. Минздрав Палестины сообщает о 70 убитых в этом году на Западном берегу, 38 из них — в Дженине.

Израильские чиновники заявляют, что оккупированный Западный берег представляет «угрозу» безопасности Израиля. В Тель-Авиве все чаще звучат призывы полностью аннексировать палестинские территории вплоть до границы с Иорданией.

Палестинцы видят в этом новую Накбу — повторение катастрофы 1948 года. Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в этнических чистках. Он связывает операцию с заявлениями Трампа о переселении палестинцев в Египет и Иорданию.

Но жители не сдаются. «Мы вернемся, мы обязательно вернемся в Дженин», — пообещал житель Газы Халиль Хувайль.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us