Израильская армия превратила лагерь беженцев в Дженине в руины. Разрушены целые кварталы, улицы завалены обломками, жители бегут в соседние деревни. Глава города называет это худшей катастрофой за 20 лет.

Операция началась две недели назад. Израиль утверждает, что якобы борется с группировками, связанными с Ираном. Однако никаких доказательств тому Тель-Авив так и не привел. Жертвами ударов стали более 30 человек, в основном женщины и дети.

Дроны с громкоговорителями ежедневно требуют от палестинцев покинуть дома. Тысячи ушли, не успев взять вещи.

В выходные военные подорвали еще несколько зданий.

Израильские танки и бульдозеры снесли дороги и разрушили подчистую всю его улицу. По словам местных жителей, лагерь полностью обезлюдел.

С холмов вокруг лагеря видно только дым и сожженные дома. По данным ООН, из 3490 семей остались около 100 человек. Организация предупреждает: разрушения в Дженине подрывают шаткое перемирие в Газе и грозят новой эскалацией.

Израиль же расширяет зачистки. Армия проводит кровавые рейды в Тубасе и Тулькарме. В ходе операции уже уничтожены 23 здания, при этом Израиль не проверяет, есть ли в доме люди — и иногда подрывает здания прямо с жителями внутри. Минздрав Палестины сообщает о 70 убитых в этом году на Западном берегу, 38 из них — в Дженине.

Израильские чиновники заявляют, что оккупированный Западный берег представляет «угрозу» безопасности Израиля. В Тель-Авиве все чаще звучат призывы полностью аннексировать палестинские территории вплоть до границы с Иорданией.

Палестинцы видят в этом новую Накбу — повторение катастрофы 1948 года. Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в этнических чистках. Он связывает операцию с заявлениями Трампа о переселении палестинцев в Египет и Иорданию.

Но жители не сдаются. «Мы вернемся, мы обязательно вернемся в Дженин», — пообещал житель Газы Халиль Хувайль.