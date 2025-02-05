Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это позволит завершить войну и сохранить жизни украинцев. «Если это единственная возможность достичь мира, мы пойдем на это», — сказал он в интервью Пирсу Моргану, подчеркнув, что не намерен проявлять доброжелательность к российскому лидеру, которого считает «врагом».

Однако Зеленский отметил, что переговоры должны проходить с участием США и ЕС, а Дональд Трамп, по его мнению, способен достичь урегулирования конфликта и предложить Украине надежные гарантии безопасности. Президент Украины признал, что военным путем вернуть все оккупированные территории невозможно, а дипломатические методы могут оказаться эффективнее.

Зеленский также подтвердил намерение провести выборы после завершения активных боевых действий и отмены военного положения. По его словам, необходимо решить вопросы голосования для военных, жителей оккупированных территорий и миллионов украинцев за границей.

Потери в войне

Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 45 тыс. украинских военных, а ранения получили 390 тыс. человек. Российские потери, по его данным, составляют около 350 тыс. убитыми, 50–70 тыс. пропавшими без вести и 600–700 тыс. ранеными.

Западные разведки оценивали общие потери обеих сторон в сотни тысяч. Пентагон в ноябре сообщал, что у РФ 115 тыс. убитых и 500 тыс. раненых, а британская разведка называла цифру в 200 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.

Президент России Владимир Путин в июне прошлого года утверждал, что за 27 месяцев войны Россия потеряла убитыми около 135 тыс. человек.