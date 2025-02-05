Президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль Газу после переселения палестинцев, что вызвало волну критики по всему миру.

Палестинские организации

ХАМАС осудил план, назвав его «формулой хаоса» и «рецептом нестабильности». Представитель организации Изат ар-Ришк призвал к срочному арабско-исламскому саммиту. В Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины заявили, что насильственное переселение палестинцев неприемлемо и нарушает международное право.

Саудовская Аравия

Эр-Рияд заявил, что его позиция неизменна: нормализация отношений с Израилем невозможна без создания палестинского государства. Власти подчеркнули, что любые попытки депортации палестинцев отвергаются и не подлежат обсуждению.

США

Сенатор-демократ Крис Мерфи назвал предложение Трампа «сумасшествием», предупредив, что оно может привести к войне на десятилетия. Его коллега Крис Ван Холлен подчеркнул, что это «узаконенная этническая чистка», которая подорвет позиции США в регионе.

Россия

Москва осудила возможную депортацию палестинцев, заявив, что «коллективное наказание» является недопустимой практикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Израиль стремится взять под полный контроль Западный берег и Газу, что противоречит международному праву.

Китай

Пекин выразил обеспокоенность планами США, заявив, что выступает против принудительного переселения палестинцев. Китайский МИД призвал к возобновлению переговоров на основе принципа двух государств.

Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал план «неприемлемым» и предупредил, что попытка оставить палестинцев «вне уравнения» только усилит конфликт. Анкара пообещала пересмотреть свои меры против Израиля, если насилие прекратится. Франция Париж осудил любые попытки насильственного переселения палестинцев, подчеркнув, что это серьезное нарушение международного права. Власти заявили, что будущее Газы должно быть связано с созданием независимого палестинского государства.

Великобритания

Глава британского МИД Дэвид Лэмми отметил, что Лондон поддерживает принцип двух государств и выступает за право палестинцев «жить и процветать» на своей земле.

Испания

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг возможность передачи Газы под контроль США и подчеркнул, что Газе и Западному берегу необходимо стать частью будущего палестинского государства.

Австралия

Премьер-министр Энтони Албанезе подтвердил приверженность Австралии двухгосударственному решению, но отказался прямо комментировать заявление Трампа.

Amnesty International

Глава американского отделения Amnesty International Пол О’Брайен заявил, что выселение палестинцев «равносильно уничтожению их как народа». Он подчеркнул, что гибель тысяч мирных жителей — следствие действий Израиля, а не повод для депортации.