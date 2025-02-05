Москва все же не против вести прямые переговоры с Владимиром Зеленским даже вопреки прежним заявлениям президента РФ Владимира Путина о «нелегитимности» украинского лидера. Это следует из слов спикера Кремля Дмитрия Пескова.

«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ.

Песков добавил, что в Кремле ждут «заинтересованности» Киева, которая бы проявилась в отмене закона, который запрещает вступать в переговоры с Путиным.

Ранее 4 февраля Зеленский заявил о готовности сесть с за стол переговоров с президентом РФ для окончания войны.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей — конечно, мы пойдем на это», — сказал украинский лидер в интервью Пирсу Моргану, добавив, что в пререговорном процессе должны участвовать также Евросоюз и США.

Путин называл Зеленского «нелегитимным», поскольку его полномочия истекли 20 мая 2024 года, и утверждал, что тот (Зеленский) не имеет права подписывать мирный договор. Однако украинские законы запрещают проведение выборов во время войны.

Зеленский ранее допускал переговоры с Россией, но только при предоставлении США или ЕС гарантий безопасности. В 2022 году он подписал указ о запрете контактов с Путиным, объяснив это борьбой с сепаратизмом. При этом нежелание российского лидера садиться с ним за стол переговоров Зеленский назвал стремлением оттягивать этот момент, чтобы «сделать войну бесконечной».