ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан: План Трампа по захвату Газы неприемлем и не подлежит обсуждению
Это абсолютно неприемлемо, весь палестинский вопрос начался именно из-за подобных идей. Выселение палестинцев из Газы не может быть предметом обсуждения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, раскритиковав заявление президента США Дональда Трампа о планах взять Газу под контроль. #США #Газа #Палестина #Трамп #ДональдТрамп #президентСША #Турция #главаМИДТурции #ХаканФидан
тиьиьт / Others
5 февраля 2025 г.
Истории
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