Хакан Фидан: План Трампа по захвату Газы неприемлем и не подлежит обсуждению

Это абсолютно неприемлемо, весь палестинский вопрос начался именно из-за подобных идей. Выселение палестинцев из Газы не может быть предметом обсуждения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, раскритиковав заявление президента США Дональда Трампа о планах взять Газу под контроль. #США #Газа #Палестина #Трамп #ДональдТрамп #президентСША #Турция #главаМИДТурции #ХаканФидан