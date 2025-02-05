Медовый месяц в отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, похоже, подошел к концу. Президент США, ранее восхищавшийся «стратегическим гением» и «сообразительностью» российского лидера, неожиданно сменил тон, пишет NBC News.

«Он [Путин] должен заключить сделку, — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете в свой первый день в офисе. — Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, Россия окажется в большой беде».

Причина такой перемены проста: во время предвыборной кампании Трамп обещал прекратить боевые действия в течение 24 часов после вступления в должность. Этот срок истек, и теперь президенту США необходимо, чтобы и Путин, и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

В администрации Трампа нет единого мнения о том, какое давление следует оказать на Россию. Советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Украине Кит Келлогг выступают за использование американских рычагов влияния, чтобы заставить Путина отступить. Другие предлагают сократить миллиардную помощь Украине, чтобы форсировать окончание конфликта. Издание не называет, кто выступает за эту позицию.

Пытаясь развеять слухи о разногласиях в администрации, спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил NBC, что «команда президента по национальной безопасности действует синхронно». По его словам, Трамп «при необходимости задействует все рычаги американской мощи, чтобы положить конец бойне последних трех лет».

Трамп уже обозначил некоторые идеи: он пригрозил России тарифами, санкциями и налогами на продажу российских товаров в США и другие страны, если Путин не начнет переговоры о мире. Однако эксперты отмечают, что эта мера малоэффективна — торговля между странами уже резко сократилась с 30 млрд долларов в 2021 году до 2,9 млрд в прошлом году.

Пока неясно, насколько далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Россией из-за Украины и будет ли он наращивать военную помощь Киеву, включая поставки дальнобойных ракет. На прошлой неделе его администрация ненадолго приостановила поставки оружия Украине, хотя причины этого остались неизвестны. Поставки с тех пор возобновились.