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В Кремле признали, что стали чаще контактировать с США
Пресс-секретарь Кремля заявил, что «в последнее время» контакты с американцами на тему российско-украинской войны «интенсифицировались»
В Кремле признали, что стали чаще контактировать с США
Фото: AP / Others
5 февраля 2025 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между российскими и американскими ведомствами продолжаются и в последнее время стали интенсивнее.

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу. Нечего сказать другого», — заявил он журналистам, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переговорах с Киевом и Москвой.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» о завершении войны в Украине, но отказался уточнить, говорил ли он лично с Владимиром Путиным.

Тем не менее, выступая перед прессой после авиакатастрофы в Вашингтоне в конце января, на тот же вопрос американский президент ответил: «Нет. Не об этом» (под «этим» имея в виду обстоятельства трагедии с самолетом, где погибли российские граждане — ред.).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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