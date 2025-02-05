ПОЛИТИКА
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Сотрудник ВОЗ показал, в каком состоянии находятся больницы Газы
Пятнадцать месяцев атак Израиля нанесли глубокий удар по системе здравоохранения Газы, оставив после себя следы серьезных разрушений. В секторе Газа функционируют только 18 из 36 больниц. На севере Газы, куда за последнюю неделю вернулись более 545 000 человек, частично функционирует только один госпиталь. Сотрудники ВОЗ посетили уцелевшие медучреждения и рассказали об их состоянии. #ВОЗ #Газа #Палестина #больницы #госпитали #разрушения #Израиль
Сотрудник ВОЗ показал, в каком состоянии находятся больницы Газы / Others
5 февраля 2025 г.
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