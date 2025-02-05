В Кремле резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении ядерного оружия. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, подобные высказывания «граничат с безумием».

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — заявил Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что в Европе сохранится «трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности» обсуждения этой темы, несмотря на то, что квалификация нынешнего поколения европейских политиков «оставляет желать лучшего».

Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, стране потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности. Он также добавил, что при отказе в членстве в альянсе Россия должна вернуть утраченные Киевом территории, поскольку именно стремление Украины в НАТО называлось одной из целей военной кампании.

Напомним, после распада СССР Украина была третьей в мире ядерной державой, но в 1994 году отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что появление ядерного оружия у Украины повлечет ответ «всеми имеющимися средствами».