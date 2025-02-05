Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хочет получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую поддержку в войне против России. Это заявление перекликается с «планом победы», который президент Владимир Зеленский представил союзникам Киева прошлой осенью.

Украина обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. По данным Министерства экономики, в стране есть 22 из 34 полезных ископаемых, которые Евросоюз считает критически важными. Среди них — промышленные и строительные материалы, ферросплавы, драгоценные и цветные металлы, а также редкоземельные элементы.

«Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть редкоземельные металлы, и я хочу гарантий по этим металлам, они готовы на это пойти», — заявил Трамп.

Особую ценность представляют украинские месторождения титана (7% мировых запасов), лития (крупнейшие подтвержденные запасы в Европе — 500 000 метрических тонн) и графита (20% мировых ресурсов). Однако около 40% металлических ресурсов Украины сейчас находятся под российской оккупацией, включая два месторождения лития в Донецкой и Запорожской областях.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев в январе сообщил, что правительство работает над соглашениями с западными союзниками, включая США, Великобританию, Францию и Италию, по проектам разработки критически важных материалов. Потенциал инвестиций в этот сектор оценивается в 12-15 млрд долларов к 2033 году.

Эксперты отмечают, что, несмотря на квалифицированную и относительно недорогую рабочую силу и развитую инфраструктуру, инвесторы сталкиваются с рядом препятствий, включая неэффективные регуляторные процессы и сложности с доступом к геологическим данным и земельным участкам.