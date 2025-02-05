«Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну», — объявил Дональд Трамп в разгар избирательной кампании в мае 2016 года. Политик настаивал: Пекин искусственно занижает курс юаня, чтобы повысить привлекательность своих товаров на мировых рынках. Его победа на выборах стала началом торговой войны между Востоком и Западом.

В ход шли методы, далекие от рыночных: взаимные дискриминационные тарифы, санкции и прямое вмешательство в дела бизнеса. Громкие дела: включение в «черный список» Huawei и крупнейшего производителя микросхем в КНР — компании SMIC. Пекин отвечал таможенными пошлинами на американский алюминий, мясо и другие продукты, а в октябре прошлого года под ограничения попал крупнейший производитель беспилотников Skydio.

Сегодня Трамп повторяет тезисы почти десятилетней давности, но только торговых конкурентов у него заметно прибавилось. «Я думаю, что Европейский союз — враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия — наш враг в некотором отношении. Китай — конечно, враг в экономическом плане», — перечислил американский президент.

В число «противников» также попали главные торговые партнеры США — Мексика и Канада. По данным Statista, их товарооборот с Америкой составил $799 млрд и $774 млрд соответственно. Для сравнения, Китай в этом списке лишь на третьем месте — $688 млрд.

1 февраля Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% — из Китая. В ответ канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ввести аналогичные сборы на ряд американских товаров. В Мехико также заявили о готовности принять «тарифные и нетарифные меры».

Но в итоге обошлось. В ходе переговоров с Белым домом власти обеих стран согласились усилить охрану госграницы для борьбы с наркотрафиком. И Трамп отложил введение пошлин как минимум на 30 дней.

С Китаем договориться не удалось. С 4 февраля все китайские товары, поступающие в США, будут облагаться 10% обязательным платежом. В ответ Пекин ввел 15% пошлины на ввоз американского угля и нефти, а также на сельскохозяйственную технику.

Размер таможенных тарифов для ЕС пока не определен, но, по словам Трампа, они «точно будут».

Непредсказуемые последствия

Действия Дональда Трампа у многих экспертов вызывают недоумение. Закономерным следствием торговых войн станет рост цен, снижение конкуренции на местных рынках и падение качества товаров. А заградительные барьеры для защиты локальных производителей зачастую приводят лишь к снижению качества выпускаемой ими продукции.

«Сегодня вся мировая система держится на модели кейнсианской экономики и постулатах свободного рынка. Именно на этих принципах выстроены международные отношения. Во-вторых, существует ВТО, смысл которой в снятии экспортных ограничений. Тарифные войны, безусловно, подрывают основы мировой торговли», — говорит TRT на русском президент ОФ «Eurasian Expert Council» Чингиз Лепсибаев.

Более того, это ломает логистику поставок и перестраивает весь рынок. Причем далеко не всегда, как бы того хотелось США. Например, результатом экономической конфронтации с Китаем стала релокация некоторых китайских заводов в Мексику. Это позволило предприятиям пользоваться преимуществами трехлетнего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.

Если к противостоянию присоединится еще и Евросоюз, то мир может оказаться на пороге большого кризиса. «Крупнейшие экономики, которые торгуют с Америкой, не останутся равнодушными и также начнут защищать свои экономические интересы», — предупреждает Лепсибаев.

Рикошетом ударит и по странам Центральной Азии, по России и даже Ирану, продолжает собеседник агентства: «Страны этого региона встроены в мировую цепочку поставок как различных товаров, так и ископаемых. Тарифные войны разгонят инфляцию во всем мире. А если экономические проблемы начнутся в Китае, то они появятся у всех соседей и союзников».

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель вместе с тем считает, что влияние на страны Центральной Азии и СНГ будет минимальным: «В первую очередь Трамп сосредоточен на выстраивании отношений внутри страны и с теми государствами, с которыми у него наиболее тесные и стратегически важные связи».

Чего добивается Трамп?

Заградительные пошлины лишат американцев дешевых товаров, может усугубиться инфляция. С другой стороны, вырученные от пошлин средства Трамп может направить на снижение внутренних налогов, говорит TRT на русском руководитель группы компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская.

По ее словам, ошибки прошлой администрации привели к росту госдолга США. И теперь новому президенту необходимо предпринять шаги для стабилизации ситуации.

«Понятно, что максимально быстро это можно сделать, только ущемив всех своих партнеров, что бизнесмену Трампу не привыкать делать, — подчеркивает эксперт. — Да и сама идея возвращения товарного производства в США, — достаточно старая история, которая продумывалась не один год. В общем-то, сейчас будем наблюдать, воплотится ли она в жизнь».

Другое дело, что смысл тарифных войн может быть никак не связан с экономикой. Ирина Заседатель в разговоре с TRT на русском допустила, что Трамп таким способом демонстрирует гражданам, что их интересы превыше всего, а попутно создает рычаг давления на партнеров.

Трамп принимает разнонаправленные меры и анализирует, как другие страны на это отреагируют. «Например, с Мексикой ситуация развивалась так: он начал вводить пошлины с позиции силы, и в итоге страна вынуждена сотрудничать. Его действия можно воспринимать как своего рода «разведку боем» в расчете на то, чтобы точно просчитать реакцию», — предположила эксперт.

С этим мнением отчасти согласна и Раиса Донская. Она напомнила TRT на русском, что еще в прошлый период правления политика Трампа была примерно следующей: взвинтить ситуацию радикальными и спорными заявлениями, а потом с кислой миной согласиться на то, чего хотел изначально.

«Но это было раньше, — подчеркивает эксперт. — Сегодня мы видим новую экономическую войну, которая накладываются на политические изменения. Как бы то ни было, но действия Трампа преобразят мир».