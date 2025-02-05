Анкара категорически отвергает предложения президента США Дональда Трампа о расселении беженцев из сектора Газа в арабских странах. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе «круглого стола», организованного агентством «Анадолу», где он подверг резкой критике текущие тенденции в международной политике.

«Наступил момент, когда международное сообщество, особенно исламский мир, пришли к консенсусу относительно решения о двух государствах в границах 1967 года», — подчеркнул Фидан, напомнив, что палестинская проблема началась именно с изгнания палестинцев со своих земель.

Говоря о текущей ситуации в Газе, министр отметил периодические нарушения перемирия со стороны Израиля и проблемы с доставкой гуманитарной помощи. При этом он указал на особую роль США как единственной страны, способной оказать реальное давление на Израиль.

Значительное внимание Фидан уделил сирийскому вопросу, рассказав о прошедших переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. По его словам, стороны достигли взаимопонимания по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Министр также анонсировал создание совместного антитеррористического механизма между Турцией, Ираком, Сирией и Иорданией для борьбы с ДАЕШ.

Особую тревогу главы турецкой дипломатии вызывают современные тенденции в международной политике. «Мир движется к «закону джунглей», где никто не учитывает нужды других, а делает то, что хочет, поскольку «он сильный», — заявил Фидан, подчеркнув необходимость противостоять этой тенденции.

В завершение министр анонсировал предстоящую в апреле встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках Совета сотрудничества высокого уровня.