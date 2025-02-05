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Хакан Фидан раскрыл сроки мира в Украине
Глава МИД Турции рассказал о возможных переговорах между Путиным и Трампом по Украине и спрогнозировал развитие ситуации к лету
Хакан Фидан раскрыл сроки мира в Украине
Хакан Фидан / Фото: AA / Others
5 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал перспективы урегулирования российско-украинского конфликта в ходе «круглого стола», организованного агентством «Анадолу». По его словам, администрация США в настоящее время собирает данные по ситуации, а Трамп пересмотрел свои предвыборные заявления о том, что «немедленно» урегулирует конфликт.

«Как я понимаю, нужно предпринять шаг, основанный на достоверных данных, чтобы Трамп не потерял авторитет в глазах международного сообщества, и проблема не зашла в еще больший тупик. Сейчас мы можем предположить, что в ближайшее время может начаться некая инициатива», — заявил Фидан.

Турецкий министр подчеркнул необходимость тщательной подготовки к возможной встрече Трампа и Путина: «До встречи должен произойти обмен множеством посланий и достижение общих договоренностей по определенным принципам. Без этого от встречи лидеров ничего не выйдет. Когда лидеры встречаются, они должны быть в состоянии представить миру определенный результат. Обычно такие вопросы решаются именно так. Сейчас даже эта стадия еще не началась».

«Только вчера был официально назначен спецпредставитель по Украине. Впереди определенный процесс. Давайте обозначим общие временные рамки — я думаю, что так или иначе ситуация прояснится к лету. До июня наступит определенность», — заключил глава турецкого МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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