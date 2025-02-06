В годовщину разрушительного землетрясения в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в социальных сетях, почтив память 53 537 погибших соотечественников.

«Землетрясение 6 февраля глубоко потрясло всех нас, оставив неизгладимые раны в наших сердцах и памяти нации», — отметил президент, молясь о погибших и выражая соболезнования их близким.

«С первого дня государство и народ сказали «Мы едины» и ни на минуту не оставляли пострадавшие регионы. И впредь, пока наши города полностью не встанут на ноги, мы продолжим нашу миссию по восстановлению с трудолюбием, потом, стойкостью и стальной волей», — заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что власти не утратят своей решимости, пока все раны не будут залечены и каждый гражданин не обретет безопасный и теплый дом. Он также добавил, что память о погибших будет жить в молитвах и сердцах людей, завершив обращение просьбой к Всевышнему уберечь страну и народ от подобных бедствий.