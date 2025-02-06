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Права человека не для Израиля
Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, сославшись на его «предвзятость»
Права человека не для Израиля
Штаб-квартира ООН в Женеве / Фото: Reuters
6 февраля 2025 г.

Израиль вслед за США заявил о прекращении участия в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом 5 февраля сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсети Х.

«Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в работе СПЧ ООН», — написал министр.

Саар обвинил Совет в «традиционной защите нарушителей прав человека» и «навязчивой демонизации единственной демократии на Ближнем Востоке». По его словам, СПЧ ООН сосредоточен на нападках на Израиль и «пропаганде антисемитизма», а не на продвижении прав человека.

Глава израильского МИД также отметил, что Совет принял более 100 осуждающих резолюций против Израиля — свыше 20% всех решений, когда-либо вынесенных органом, что больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых.

США также выходят из ряда структур ООН. Дональд Трамп вывел страну из СПЧ, Всемирной организации здравоохранения и рассматривает прекращение участия в ЮНЕСКО и Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Кроме того, президент США намерен закрыть USAID, ссылаясь на неэффективные траты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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