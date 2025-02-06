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США готовят «план мира через силу»
Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит план Трампа по Украине на Мюнхенской конференции, а 20 февраля посетит Киев
США готовят «план мира через силу»
Кит Келлог / Фото: AP
6 февраля 2025 г.

Союзники США ожидают, что спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит план президента Дональда Трампа по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, детали плана пока неизвестны, и неясно, в каком формате он будет представлен. Однако последние комментарии Келлога и других американских чиновников указывают, что он будет основываться на концепции «мира через силу» — принуждения сторон к урегулированию.

Согласно Bloomberg, инициатива может включать заморозку конфликта и сохранение оккупированных территорий в «подвешенном состоянии», а также предоставление Украине неких гарантий безопасности. О конкретных мерах пока не сообщается.

Келлог ранее подтвердил свое участие в конференции и заявил, что рассчитывает обсудить с союзниками цель Трампа завершить «кровавую и дорогостоящую» войну.

«Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», — написал он в соцсетях.

Также стало известно, что после конференции Келлог планирует визит в Украину 20 февраля. Ранее поездка должна была состояться в начале января, но была отложена. Новую дату предложила американская сторона, сообщили источники телеканала «Суспільне» в офисе президента Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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