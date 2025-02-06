Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду предостерег от этнических чисток в секторе Газа, намекая на предложение Дональда Трампа о переселении палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

Днем ранее Трамп призвал палестинцев покинуть Газу, заявив, что США готовы взять контроль над сектором, восстановить его и переустроить. Он также сказал, что не представляет, как можно жить в полностью разрушенной Газе.

Выступая перед Комитетом по правам палестинского народа, Гутерриш не назвал Трампа напрямую, но подчеркнул:

«В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Крайне важно оставаться верными международному праву. Крайне важно избегать любых форм этнических чисток».

Как отметил Reuters, пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик ранее подтвердил, что эти слова можно расценивать как реакцию на заявление Трампа.

Генсек ООН также заявил о необходимости подтверждения приверженности принципу двух государств.

В тот же день Гутерриш провел переговоры с королем Иордании Абдаллой, обсудив ситуацию в регионе. Палестинский спецпредставитель ООН Рияд Мансур сообщил, что Абдалла передаст Трампу скоординированное послание от арабских стран во время своего визита в Вашингтон на следующей неделе.

«У нас нет другой страны, кроме Палестины. Газа — ее драгоценная часть. Мы не собираемся покидать Газу», — заявил Мансур.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара категорически отвергает предложения Трампа о расселении беженцев из сектора Газа в арабских странах.

«Наступил момент, когда международное сообщество, особенно исламский мир, пришли к консенсусу относительно решения о двух государствах в границах 1967 года», — подчеркнул Фидан, напомнив, что палестинская проблема началась именно с изгнания палестинцев со своих земель.