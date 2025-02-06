ПОЛИТИКА
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Землетрясение 6 февраля 2023 года: Разрушительная катастрофа в Турции
6 февраля 2023 года на Турцию обрушилась одна из самых разрушительных катастроф - землетрясение магнитудой 7,8, за которым спустя почти девять часов последовал еще один толчок силой 7,5 балла по шкале Рихтера. Бедствие унесло жизни более 50 000 человек. Спустя два года пострадавшие пытаются вернуться к нормальной жизни, каждый из них борется с травмой того судьбоносного дня. Вот их истории #Турция #землетрясение #годовщина #6февраля #трагедия #стихия #бедствие #разрушение #очевидцы
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6 февраля 2025 г.
Истории
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