В Турции минуло два года с разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 53 тыс. человек. Первая леди страны Эмине Эрдоган обратилась к нации через социальные сети, назвав 6 февраля не просто датой в календаре, а «глубокой раной в сердцах».

«Боль как вчера... Однако из-под завалов поднялась не только скорбь, но и нерушимая солидарность нашего народа. С единством века мы вновь наполнились надеждой», — написала она в своем обращении.

Вице-президент Джевдет Йылмаз отчитался о масштабной программе восстановления: за два года в пострадавших регионах построено количество жилья, сравнимое с «возведением новой страны». По его словам, города восстанавливаются с учетом сейсмической безопасности, включая новую инфраструктуру: дороги, мосты, школы, больницы, спортивные объекты.

Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил дружественные страны, не оставившие Турцию после постигшего бедствия. «Со дня трагедии мы плечом к плечу с народом работаем всеми возможными способами, чтобы залечить раны и восстановить наши города», — написал глава турецкой дипломатии в соцсетях.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик присоединился к соболезнованиям: «Во вторую годовщину катастрофы века, землетрясений 6 февраля, мы вновь молимся за души 53 537 наших погибших. Пусть рай станет их обителью». Он также попросил Всевышнего уберечь страну и народ от всех видов бедствий.

Министерство национальной обороны напомнило о роли вооруженных сил в ликвидации последствий катастрофы: «Наши солдаты днем и ночью самоотверженно выполняли множество задач: от поисково-спасательных работ до распределения гуманитарной помощи, обеспечения безопасности и поддержки медицинских служб».

«Мы не забыли и не забудем», – заключила Эмине Эрдоган, отметив, что несмотря на незаживающую рану, страна продолжает восстанавливать города и души людей.