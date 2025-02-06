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Израильские силы громят дома и магазины
Израильские военные задержали шестерых палестинцев на Западном берегу, провели обыски в домах и магазинах и открыли огонь на улицах
Израильские силы громят дома и магазины
Западный берег / Фото: Reuters
6 февраля 2025 г.

Израильские силы задержали шестерых палестинцев в ходе рейдов в нескольких городах Западного берега реки Иордан, передает палестинское агентство WAFA.

Трое палестинцев были задержаны в городе Тубас. В Тулькарме израильские военные ворвались в дом палестинца на севере города и арестовали еще одного человека.

Военные также провели обыски в жилых кварталах, магазинах и открыли беспорядочную стрельбу боевыми патронами на улицах, однако сообщений о пострадавших не поступало.

В Дженине задержаны двое палестинских юношей. Рейды также прошли в Наблусе.

Израильская армия превратила лагерь беженцев в Дженине в руины. Разрушены целые кварталы, улицы завалены обломками, жители бегут в соседние деревни. Глава города называет это худшей катастрофой за 20 лет.

Операция началась две недели назад. Израиль утверждает, что якобы борется с группировками, связанными с Ираном. Однако никаких доказательств тому Тель-Авив так и не привел.

Израильские чиновники заявляют, что оккупированный Западный берег представляет «угрозу» безопасности Израиля. В Тель-Авиве все чаще звучат призывы полностью аннексировать палестинские территории вплоть до границы с Иорданией.

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в этнических чистках. Он связывает операцию с заявлениями Трампа о переселении палестинцев в Египет и Иорданию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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