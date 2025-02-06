Азербайджан направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на своей территории. Решение принято в рамках защиты национальных интересов страны на фоне расследования декабрьской авиакатастрофы лайнера Azerbaijan Airlines.

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», — сообщили источники в Баку изданию Report.

Напряженность между Баку и Москвой возросла после крушения пассажирского самолета 25 декабря 2024 года близ Актау. По данным предварительного расследования, лайнер, выполнявший рейс Баку-Грозный, подвергся внешнему воздействию над территорией Чечни. В результате катастрофы из 67 человек на борту выжили только 29.

Президент Ильхам Алиев жестко отреагировал на ситуацию: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».

Азербайджанские СМИ, в том числе «БакуТВ», открыто назвали подконтрольный «Россотрудничеству» «Русский дом» в Баку «рассадником сепаратизма и гнездом шпионажа». Издание «Калибер.аз» опубликовало информацию о том, что самолет был сбит из российского комплекса «Панцирь-С1» при поддержке средств радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что ранее Азербайджан уже принимал аналогичное решение в отношении американского агентства USAID, еще до решения президента США Дональда Трампа о его ликвидации.