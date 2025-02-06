Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против капитанов российских танкеров и лиц, которых Киев обвиняет в уничтожении украинской культурной идентичности. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

Первый указ касается капитанов теневого флота России, перевозящих нефть по цене выше установленного Западом потолка в 60 долларов за баррель. В санкционный список внесены 57 человек — 56 граждан России и один иранец.

Второй указ затронул российских чиновников и деятелей культуры. В него вошли 55 человек, среди которых генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый замминистра Сергей Обрывалин и археолог Сергей Соловьев, проводивший раскопки в Херсонесе в Крыму.

Ранее после заседания СНБО Зеленский анонсировал новые санкции, заявив, что вскоре будут представлены несколько жестких пакетов ограничений.

«Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки — вскоре. Будет несколько жестких пакетов. Делаем все необходимое для поддержки наших людей, стабильности и защиты нашего государства», — написал он в Telegram.

Президент также заявил, что заслушал доклады по борьбе с теневыми финансовыми схемами.

«И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы — у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными — несмотря на то, кто нарушает закон», — подчеркнул Зеленский.