ПОЛИТИКА
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В Турции прошли «молчаливые» марши памяти о погибших от землетрясения 6 февраля
На главных улицах турецких городов в 4:17 (время первого землетрясения) провели «молчаливые» марши скорби по жертвам трагедии 6 февраля 2023 года. Миллионы людей отправились на могилы родных и близких, погибших в «катастрофе века». В результате мощного землетрясения погибли 53 537 человек, еще более 107 000 получили ранения. Всего пострадавшими от стихийного бедствия считаются 14 миллионов жителей страны. #землетрясение #турция #марш #катастрофавека
вабьтбь / Others
6 февраля 2025 г.
Истории
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